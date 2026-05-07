Нов обрат от шеф Ангелов, още един се сбогува с "Хелс китчън"

Още един участник се сбогува с възможността да грабне звездната победа в Hell’s Kitchen. Рапърът Йонислав Йотов-Тото не се справи с напрежението на станция “Гарнитури” по време на вечерната резервация и шеф Ангелов сложи край на участието му в надпреварата.

Черните куртки и техните опоненти се впуснаха в забавно и изпълнено с екшън предизвикателство с италиански пици на открито. След спечеленото ценно предимство, претендентите за голямата награда от €50 000 се поздравиха с победата, а фотомоделът Нора Недкова получи оранжева престилка.

Вечерната резервация донесе нов обрат, приготвен от шеф Ангелов. Той обедини звездните готвачи и Черните куртки в един общ отбор, предвождан от номинираната Нора Недкова. Въпреки множеството проблеми с комуникацията, играчите съумяха да издадат почти всички поръчки успешно. Липсата на отборна игра и поредицата от грешки на темпераментния Тото обаче не останаха незабелязани.

Утре от 20:00 ч. по NOVA участниците в Hell’s Kitchen ще влязат в битка със съдбата, а един от тях ще бъде елиминиран на крачка от финалния етап на най-горещото кулинарно състезания в телевизионния ефир.

