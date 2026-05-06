Зуека заряза Испания. Причината е сериозна

Любимият на мнозина актьор и художник Васил Василев-Зуека се завръща временно в България, за да представи своя изложба в Пловдив през настоящия месец. Макар от години да живее в Испания, творецът отново ще бъде на родна земя заради конкретен професионален ангажимент, свързан с художественото му изкуство.

Актьорът лично обяви новината в социалните мрежи, споделяйки снимки на своите творби и уточнявайки, че те вече са на път към галерията.

"Качвам тези и още петнадесетина картини на кораба и идваме в Пловдив!“, написа Зуека в личния си профил. Въпреки че посещението му буди сериозен интерес, той поясни, че завръщането му е свързано единствено с временната изложба и няма да бъде за постоянно.

След като се установи в Испания, Васил Василев-Зуека се откъсна от активна телевизионна и актьроска кариера в България, за да се посвети на рисуването, като именно неговите нови платна ще бъдат основният акцент на предстоящото гостуване.

