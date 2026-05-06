Вкусът от детството: Най-лесната мързелива баница

Ако има нещо, което обединява всеки български дом, това е ароматът на прясно изпечена баница. Но в забързаното ежедневие често идеята за точене на кори или внимателно редене на пластове ни спира. Тук на помощ идва „Мързеливата баница“ – кулинарно вълшебство, което изисква само една купа, няколко основни съставки и точно пет минути за подготовка.

Тази рецепта е спасителен пояс за неочаквани гости или за мързеливите неделни сутрини. Резултатът е пухкава, златна и сочна баница, която по нищо не отстъпва на традиционната.

Тайната е в пропорциите

За да направите най-вкусната мързелива баница, не ви трябват везни и сложни уреди. Всичко се измерва в стандартна чаена чаша.

Необходими продукти:

Яйца: 3 или 4 броя (зависи колко са големи).

Кисело мляко: 1 чаена чаша (с висока масленост е по-добре).

Сода за хляб: 1 чаена лъжичка (разбита в млякото, докато шупне).

Сирене: Около 250–300 грама (не пестете от него!).

Брашно: 1,5 или 2 чаени чаши (до консистенция на гъсто кексово тесто).

Мазнина: ½ чаена чаша разтопено масло или олио.

Начин на приготвяне: Стъпка по стъпка

Най-хубавото на тази рецепта е нейната простота. В голяма купа разбийте яйцата и добавете към тях шупналото кисело мляко със содата. Налейте мазнината и започнете постепенно да добавяте пресятото брашно. Накрая натрошете сиренето на едри парчета – така в готовата баница ще имате апетитни „островчета“ от млечния вкус.

Изсипете сместа в предварително намазнена тавичка. За по-богат вкус и хрупкава коричка, можете да поставите малки парченца масло отгоре или да поръсите със сусам.

Печене и финални щрихи

Баницата се пече в предварително загрята фурна на 180–200 градуса за около 30–40 минути, докато хване наситен златист загар.

Трикът на баба: След като я извадите от фурната, напръскайте я леко с няколко капки студена вода и я завийте с чиста кърпа за 10 минути. Това ще я направи невероятно мека и ще запази сочността ѝ.

Мързеливата баница е най-вкусна, когато се споделя със семейството, гарнирана с чаша айрян или домашно кисело мляко. Тя е доказателство, че понякога най-простите неща в живота са и най-ценни.

