Пробив в науката! Разкриха истинската причина за слънчевото изгаряне

Учени от Университета на Копенхаген направиха откритие, което променя дългогодишното разбиране за това как възниква слънчевото изгаряне. Данните, цитирани от Earth.com, показват, че острата реакция на организма към ултравиолетовата радиация не се дължи на увреждане на ДНК, както се смяташе досега. Това поставя под въпрос десетилетия научни обяснения и отваря нова посока за изследвания. Резултатите вече се определят като потенциален пробив в дерматологията.

Досегашната теория приемаше, че UV лъчите увреждат ДНК, което води до възпаление и клетъчна смърт. Новото изследване обаче сочи различен механизъм - основната роля се оказва на РНК, молекулата, която участва в синтеза на протеини в клетките.

„Слънчевото изгаряне уврежда ДНК, което води до клетъчна смърт и възпаление - това пише в учебниците. Но ние установихме, че именно увреждането на РНК причинява острите ефекти“, обяснява доц. Анна Констанс Уинд.

Изследователите откриват и ключов механизъм зад този процес. РНК реагира много по-бързо на слънчевата светлина, а специален протеин, известен като ZAK-алфа, действа като „сензор“ за увреждане. При засичане на проблем той задейства сигнал, който води до възпаление и зачервяване на кожата.

Експерименти върху мишки и човешки клетки потвърждават теорията. Когато учените премахват гена, свързан с този протеин, реакцията към UV лъчението изчезва. Това показва, че именно РНК стои в началото на процеса, който води до слънчево изгаряне.

„Първата реакция на клетките след UV излагане е увреждане на РНК и именно това причинява възпалението и клетъчната смърт“, посочва проф. Саймън Бекер-Йенсен, подчертавайки значението на откритието.

Според учените резултатите могат да доведат до създаване на нови терапии не само срещу слънчеви изгаряния, но и при хронични кожни заболявания, които се влошават при излагане на слънце.

„Сега трябва да пренапишем учебниците“, заключават изследователите, определяйки откритието като истинска промяна в научната парадигма.

