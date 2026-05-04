Ето кои зодии ще се напълнят с пари

Ако досега сте броили стотинките или сте планирали бюджета си до последната детайлност, имаме добри новини. Според разположението на планетите, месец май ще бъде „печеливш билет“ за няколко представители на зодиака. Юпитер – планетата на изобилието, заема стратегическа позиция, която ще отвори финансовите шлюзове за тези три зодии:

1. Телец: Време е за голямата реколта

Телците са в своя силен период. През този месец те не просто ще работят, те ще „магнитизират“ парите. Възможно е да получат предложение за нова работа с много по-високо заплащане или неочакван бонус за стари заслуги. За тези, които се занимават с частен бизнес, месецът е идеален за сключване на дългосрочни договори. Съветът към Телците е: не се страхувайте да инвестирате в себе си!

2. Козирог: Инвестициите се отплащат

За Козирозите парите не идват случайно, а са резултат от упорит труд. През май обаче ще се случи нещо неочаквано – проект, който сте смятали за „замразен“ или неуспешен, изведнъж ще започне да носи сериозни дивиденти. Възможно е да получите наследство или да спечелите от лотария/инвестиция, която сте направили отдавна. Финансовата стабилност ще ви позволи най-накрая да направите онази голяма покупка, за която мечтаете.

3. Лъв: Блясък, слава и солидни банкови преводи

Лъвовете ще бъдат под светлините на прожекторите, а това винаги води до финансови облаги. Вашата креативност ще бъде забелязана от влиятелни личности. Очаквайте повишение или нов проект, който ще увеличи доходите ви двойно. Периодът е подходящ за преговори – вашата харизма е толкова силна, че никой няма да може да ви откаже сумата, която поискате.

Малък съвет за останалите зодии

Докато тези три знака плуват в изобилие, останалите не бива да се отчайват. Меркурий вече не е ретрограден, което означава, че финансовите пречки пред всички започват да падат. Ключът е в правилното планиране и смелостта да заявите цената си.

