За църковния празник на 3 май забраните са повече от обикновено

На 3 май православната църква почита паметта на мъчениците Тимотей и Мавра - символи на вярност и саможертва от времето на гоненията срещу християните през 3 век. Те са живели в Тиваид в Египет и са пострадали по време на управлението на император Диоклециан.

Денят е наситен както с духовно значение, така и със силни народни вярвания. Според традицията поведението на хората в този ден може да предопредели събитията през годината.

Историята на свети Тимотей и Мавра

Тимотей бил четец в църквата и се отличавал с дълбока преданост към християнската вяра. Той бил арестуван, защото отказал да предаде свещените книги на езичниците. Неговата съпруга Мавра, с която наскоро се оженил, застанала до него и отказала да се отрече от вярата си.

Двамата били подложени на жестоки мъчения. Тимотей бил измъчван по особено жесток начин, като в ушите и очите му били поставяни нагорещени пръчки, вследствие на което загубил зрението и слуха си. Въпреки това той останал непоколебим.

Мавра също понесла тежки страдания, но останала вярна както на съпруга си, така и на вярата си. В крайна сметка и двамата били разпнати на кръстове и почитани като мъченици.

Какво не трябва да се прави на 3 май

Народните вярвания налагат редица забрани, които според традицията трябва да се спазват. Не се приемат и не се подаряват кърпички, защото се смята, че това носи болести. Не бива да се разлива мляко, тъй като това може да доведе до кавги в семейството.

Също така се вярва, че човек не трябва да се поддава на тъга или отчаяние, защото това може да донесе мъка и сълзи в следващите 40 дни. Денят изисква спокойствие и вътрешна устойчивост.

Народни знаци и поличби за деня

Според народните вярвания природата също дава знаци за бъдещето. Гръмотевична буря предвещава влошаване на времето. Ако сутрин няма роса, се очаква дъждовно лято.

Наблюдението на животните също има значение. Ако гъските вдигат крила и пляскат с тях, това се тълкува като знак за силен вятър.

Вярвания за семейството и дома

Смята се, че както съпрузите прекарат този ден, така ще премине и цялата година за тях. Затова се препоръчва спокойствие и разбирателство.

В същото време денят се счита за подходящ за засаждане на зеле, което според традицията ще донесе добра реколта.

