Пак ли ще ядем златни череши

Първите череши се появиха на пазара.

Снимка, качена от фейсбук потребител, показва, че в определен магазин плодовете са от Испания, а цената им е сериозна - 48,97 евро или 95,78 в левове за килограм, пише Блиц.

Снимката със сигурност е от тази година, заради обозначението на цената на черешите в евро.

Фото от друг магазин показва по-ниска цена - "само" 30 евро за килограм.

Цената обаче също се струва висока на хората, повечето от които са твърдо решени да изчакат българската реколта.

До скоро българските производители бяха уверени, че тази година ще има изобилие от плод. Сланите и минусовите температури засегнаха насажденията в събота сутринта в Кюстендилско, а кметът на града Огнян Атанасов свика среща на земеделци и институции заради ситуацията.

Местните фермери са под сериосен стрес, тъй като има риск да запишат втора нулева година. През 2025 година продължителното захлаждане в началото на април буквално уби цялата реколта от череши в района.

Сега рисковете са заради сланите през май. На 5 май ще има среща между специалисти от местните и националните земеделски институции с народните представители от областта.

Между 5.00 и 8.00 часа на 2 май измерената температура в Кюстендилско е била минус 1,7 градуса по Целзий, съобщава Медиапул.

Според проф. д-р Димитър Сотиров от Института по земеделие най-сериозно засегнати от измръзването са черешарските райони Таваличево и Коняво. Там в нощта срещу събота са отчетени температури от минус 3,5 градуса.

На Пазара на производителите в Кърджали череши има на няколко маси и който иска, може да опита от пресния плод. Цената на килограм череши струва 25 евро. Предлагат се в пластмасови чашки по 100 грама за 2.50 евро.

Могат да се намерят и 100 грама за 2 евро. Само на едно място имаше череши по 8 евро килограма. По думите на продавач цената им е по-ниска заради качеството, не са подбрани, предлагат се така, както са брани от дървото.

Търговци твърдят, че черешите са гръцки, пише "Нов живот"

Според Асоциацията на овощарите, сочният и сладък плод излиза далеч по-солено в други европейски държави, където в момента цената е 80 евро за килограм.

Не е необходимо обаче да се притесняваме, че черешите ще се превърнат в непосилен лукс.

В момента на европейските пазари има само парниково череши, отгледани в Испания от специални сортове.

Както подчертават от италианското издание Cherry Times, това е нишов продукт, предназначен за най-платежоспособните потребители.

Той ще се появи най-вече на пазарите в Нидерландия, скандинавските държави и Великобритания и се предлага като деликатес - опакован в стилни малки кутии, пише Webcafe.

Дърветата, от които идват черешите, са специални сортове с ранно зреене, които в същото време не раждат огромни количества плод.

Обикновено реколтата е скромна в сравнение с тази от обикновените черешови дървета. Един от брандовете, които отглеждат черешите, е испанският Cherry Glamour, като фирмата използва свръхмодерни парници с контролирана температура, осветление, напояване и влажност на въздуха.

Целта е дърветата да бъдат заблудени, че растат на открито в съвсем естествена среда.

Самите череши са с по-бледочервен цвят, но ясно изразен сладък вкус и безупречен външен вид.

Cherry Glamour и подобни компании не държат да продават огромни количества череши на ниски цени. Те по-скоро възприемат като въпрос на чест да изкарат на пазара първите за сезона череши и да ги продадат на подбрана група клиенти.

"Ние сме единствената компания в Северното полукълбо, която започва да бере череши през април", казват с гордост от фирмата пред Cherry Times.

Междувременно в Европа усилено текат опити с различни сортове ранно зреещи череши. В Италия например вече успяват да изместят първата беритба на череши за края на април, като използват нови хибридни сортове и така наречените "тунели" - покривала, които при спад в температурите затоплят дърветата.

В Гърция също берат първите череши през април заради сортове като "Ранна Лори".

В България черешите традиционно започват да се берат в края на май и началото на юни.

Пролетните слани у нас обаче често "удрят" точно по време на цъфтежа на дърветата и това сериозно намалява реколтата. Именно за това явление предупреждават и от Асоциацията на овощарите в България и вещаят високи цени за първите череши на нашия пазар.

Голям е и натискът от вноса, който изпреварва първите реколти български череши.

Ако има добра новина, то тя е, че все пак няма да даваме по 80 евро за килограм череши, понеже те са бутиково изделие, което почти няма шанс да достигне родните сергии и супермаркети.

