Черешова катастрофа в Кюстендил! Реколтата изчезва за дни
Сланите помляха градините, стопаните говорят за нулева година
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Сланите помляха градините, стопаните говорят за нулева година
Ако не се вземат спешни мерки за подпомагане, цената ще е солена
Изчезва ли маслодайната роза
Минималните температури заковават нулата
В някои градини са попарени 100 % от дръвчетата
Сланите са попарили между 30 и 80% от насаждения с праскови, нектарини, кайсии и череши
Слана попари разцъфналите череши, сливи, праскови, кайсии, вишни в почти цялата страна, което според специалистите в много случаи ще бъде фатално.
Слънчево, ясно и тихо. Но с възможност за образуване на слани в сутрешните часове. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, по...