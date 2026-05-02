Шофьорите изпищяха. Една услуга рязко скочи

Неприятна изненада за всички шофьори. 10% по-скъпо излиза тази година смяната на гумите. От бранша обясняват по-високите цени с поскъпването на горивата, електроенергията и индексирането на заплатите.

Любомир току-що е сменил зимните гуми с летни. Забелязва увеличение на цените. В София услугата за масовите размери 16, 17, 18 цола излиза между 50 и 80 евро за четири гуми.

Марин Сираков – търговски представител на център за гуми пред БНТ: "Услугата за смяна има увеличение в рамките на около 10%, което се дължи съответно на поскъпване на електроенергия, горива, консумативи и заплати на хората. На гумите като артикул по-малко от 3 до 5%."

В Русе цената е между 35 и 60 евро. Някои сервизи обаче, не са увеличили цените, с цел да запазят клиентите си.

Славчо Аврамов – собственик на автосервиз: "Повишиш ли си цените, изгонваш си клиентите. Леко повишение на цените почти навсякъде има, защото се повишиха заплати, осигуровки, материали."

С цел да избегнат разходите за смяна масово шофьорите започват да купуват всесезонни гуми. Според експерти обаче, те не са най-добро решение. Основната причина е климатът в България, защото има както много студени, така и много горещи дни.

Марин Сираков – търговски представител на център за гуми: "Най-честата причина като цяло е финансова икономия, в крайна сметка монтирайки всесезонни гуми вие спестявате два пъти монтаж и демонтаж годишно."

Както при зимните, така и при летните гуми има изисквания, на които трябва да отговарят. Летните гуми трябва да имат грайфер от поне 1,6 мм и каучукова смес, подходяща за температури над 7 градуса. Важно е да са съобразени с размерите на автомобила ви.





