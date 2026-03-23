Големи промени с Гражданска отговорност. Засягат всички

Промени, касаещи задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, предвиждат промени в наредбата за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки.



Те са свързани с въвеждането на системата „бонус-малус“ при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. При нея зстрахователите сами определят как да коригират премиите въз основа на историята на щетите, като не трябва да дискриминират клиенти от други държави в ЕС, предава финансовият портал pariteni.bg.



Законът предвижда Гаранционният фонд да издава централизирано удостоверения за историята на претенциите за всяко превозно средство, а застрахователите получават безплатен служебен достъп до съответния регистър.



Поради тези промени се налага актуализация на наредбата, така че процесът по получаване на данни за щети да се интегрира в издаването на застраховката, като се предвижда автоматичен достъп на застрахователите до регистъра на Гаранционния фонд.

Предлага се при сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ застрахователите да получават автоматично по електронен път от Гаранционния фонд информация за историята на щетите, без клиентите да представят документи. Това улеснява процеса, намалява административната тежест и осигурява точни данни за оценка на риска.



Въвежда се и забрана за изискване на хартиени удостоверения, за да се избегне дублиране. Такива документи ще се издават само при нужда за застраховане в чужбина.



Данните ще се извличат чрез електронна услуга от регистрите на Гаранционния фонд, като се използва регистърът на застрахователните полици, за да се обхванат всички видове превозни средства, включително тези извън регистрите на МВР. Заявката за електронната услуга ще включва идентификатор на собственика (ЕГН/ЕИК и др.) и данни за превозното средство (VIN или регистрационен номер), за да се гарантира, че се достъпва информация само за конкретното МПС и се защитават личните данни.

Ще се предоставя информация за щети за последните 5 години. За да не се „прехвърля“ историята при смяна на собствеността, данни се дават само след последната промяна в този период.



В същото време се предотвратяват злоупотреби (например фиктивно прехвърляне), като историята на щетите пак се отчита, ако лицето е било свързано с автомобила (собственик, ползвател, водач или застраховащ). Гаранционният фонд ще издава централизирано удостоверения за застрахователни претенции въз основа на данни от официалния регистър, като редът за достъп и обмен се урежда с наредба.

За да се гарантира точността на информацията, се предвиждат промени в регистъра – добавят се нови данни (напр. за вина при ПТП) и се въвежда задължение претенциите да се вписват и актуализират в реално време. Последващите корекции ще продължат да се правят по досегашния ред.



Целта е регистърът да съдържа винаги пълна, точна и актуална информация, което ще подобри издаването на удостоверения и сключването на застраховки „Гражданска отговорност“, в съответствие с изискванията на ЕС. Предлага се застрахователите да имат достъп до данни за пътнотранспортни произшествия (включително протоколи, информация за водачи и снимки), с цел борба със застрахователни измами. Достъпът ще се предоставя само при конкретна застрахователна претенция и при спазване на строги правила.



Освен това се въвежда механизъм за действие при техническа невъзможност на системата на Гаранционния фонд – в такива случаи застраховките „Гражданска отговорност“ ще могат временно да се сключват чрез системите на застрахователите, докато се възстанови нормалната работа.

