22 млн. евро за детски градини

Министерският съвет одобри целево финансиране за четирите най-големи общини в България, които ще получат общо 22 млн. евро за изграждане на съществуващи вече проекти на детски градини.

Финансиране от 22 млн. евро ще получат София, Пловдив, Варна и Бургас.

"Това е много малка част от сумата, необходима на четирите града да финансират всички нови детски градини, които трябва да се изградят, но това правим в рамките на възможното", заяви служебният финансов министър Георги Клисурски.

Той посочи, че бъдещият редовен кабинет ще може да изготви 3 или 5-годишна програма за справяне с недостига на места в детските градини в цяла България.

Клисурски съобщи, че днешното решение се взема и като мярка държавата да намали средствата за компенсации за неприети в градини деца, които се изплащат в четирите града.

