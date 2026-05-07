Зелето удари джоба, чушки и домати поевтиняват

Сезонът, а не инфлацията, диктува цените на храните у нас. Това показват данните на Системата за агропазарна информация (САПИ) за края на април. В 65% от наблюдаваните продукти няма промяна, но при плодовете и зеленчуците пазарът се движи като пролетно време – ту нагоре, ту надолу.

Най-сериозно поскъпване има при зелето, което вече се продава средно по 1,12 евро за килограм. След него се нареждат морковите (1,30 евро/кг), маргаринът (2,43 евро), крушите (3,17 евро/кг) и вносното грозде (5,85 евро/кг).

От САПИ обясняват, че скокът при зелето е напълно сезонен – зимните количества са свършили, а новата реколта още не е излязла масово на пазара. Любопитно е, че в Ямбол зелето струва два пъти по-малко, отколкото в Шумен, основно заради транспортните разходи и близостта до производителите.

Докато зелето лети нагоре, оранжерийните зеленчуци рязко поевтиняват. Най-голям спад има при патладжаните – до 2,93 евро за килограм. Надолу вървят още пресните картофи (3,88 евро/кг), зелените чушки (4,70 евро/кг), червените чушки (5,21 евро/кг) и оранжерийните домати (3,32 евро/кг).

Причината е ясна – ранното производство в Южна България вече влиза сериозно на пазара. И тук разликите между регионите са впечатляващи – доматите в Ямбол са почти два пъти по-евтини от тези в София.

Според обобщените данни най-евтино се пазарува в Разград, Шумен, Силистра, Търговище и Сливен. Най-солено излизат покупките в Монтана, Враца, Пазарджик, Смолян и Видин.

Разликата достига около 1 евро на продукт, или близо 20% само заради местоположението. В по-евтините региони има по-малко посредници и по-близък достъп до производството, докато в по-скъпите доставките са по-трудни, а оборотите – по-ниски.

Основната потребителска кошница засега остава спокойна. Хлябът държи цена от 1,53 евро за килограм, олиото – 2,02 евро за литър, яйцата размер M – 0,29 евро за брой, пилешкото – 4,37 евро за килограм, а брашното тип 500 – 0,99 евро за килограм. Единствено захарта леко помръдва нагоре с 0,01 евро и достига 1,26 евро за килограм.

От САПИ са категорични – няма място за паника. Според експертите поскъпването на зелето е „биологично нормално“, а не ценова спекулация. Истински проблем има, когато един и същ продукт струва с над 60% повече в различни магазини без обективна причина.

Съветът към потребителите е прост: купувайте сезонно. В момента чушките, доматите и краставиците слизат надолу и са по-изгодният избор. А ако пазарувате директно в производствени райони или организирате общи покупки, икономията може да стигне 15-20%.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com