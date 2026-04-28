Агнешкото за Гергьовден: между 15 и 18 евро

Българско агнешко за Гергьовден почти не е останало, като се очаква на трапезата да преобладава вносно месо, предава БНТ.

Това заяви в студиото на "Денят започва" Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Според него цената на агнешкото месо за празника се очаква да бъде между 15 и 18 евро за килограм.

"Българско агнешко за Гергьовден почти не е останало, това което вероятно ще се сложи на трапезата ще бъде от внос. Вносът, който се предлагаше на българския пазар за Великден беше с агнешко от Румъния, Македония, замразено и размразено от Нова Зеландия, може би половината и повече от месото за Гергьовден няма да бъде българско", каза той.

Прогнозите са за цени от 15-18 евро на кг. Агнешко над 18-19 евро за килограм не е разумна цена. "Страните около България отдавна прилагат мерки, които да овладяват лошата ситуация заради войната в Иран, цената на горивата, доставките съответно това води до поскъпване на фуражи, ние в България до момента нямаме адекватна мярка, която да влиза в сектор живодновъдство."

