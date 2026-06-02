Какво става с българското свинско? Експерт попари надеждите за евтини храни

Изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов оцени скептично очакванията за значително поевтиняване на хранителните продукти. В ефира на „Здравей, България“ той заяви, че обещанията за намаление на цените изглеждат нереалистични. Не вярвам, че цените на основните храни могат да паднат с 15%“, коментира Михайлов.

Според него пазарът трябва да бъде оставен да функционира свободно, а ролята на държавата е да създава правила и регулации, без да се намесва пряко в пазарните процеси, установени в рамките на Европейския съюз.

По думите му в подготвяните законодателни промени има добри идеи за подкрепа на българските производители, които често се намират в по-неизгодна позиция при преговорите с големите търговски вериги.

„Нашата пазарна сила е по-малка и преговорната ни позиция е значително по-слаба. Всяка година се договарят цени между производителите и търговските вериги, но за съжаление с всяка изминала година тези цени стават все по-ниски“, посочи Михайлов.

Според него натискът върху изкупните цени принуждава производителите да намаляват себестойността на продукцията си, което в крайна сметка може да се отрази и на качеството на предлаганите храни. Той подчерта, че Европейският съюз също работи срещу подобни нелоялни търговски практики. По думите му съществува риск българските производители да бъдат изтласкани от пазара от по-конкурентни вносни продукти, ако тенденцията продължи. Михайлов представи и актуални данни за сектора.

„Българските производители осигуряват около 40% от пазара на свинско месо в страната. През миналата година е отчетено рекордно производство за последните две десетилетия – около 96 000 тона свинско месо. Въпреки това вътрешното производство остава недостатъчно да покрие потреблението, което достига около 220 000 тона годишно. Най-големите количества свинско месо се внасят от Испания, Германия, Франция, Белгия и Нидерландия", отбеляза експертът.

