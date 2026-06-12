Какво става с българското свинско? Експерт попари надеждите за евтини храни
В подготвяните законодателни промени има добри идеи за подкрепа на българските производители
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В подготвяните законодателни промени има добри идеи за подкрепа на българските производители
Димитър Михайлов поиска спешни компенсации и решения за кризата с отпадъците
Сред основните предизвикателства пред бранша той открои строгите регулации в Европейския съюз
Защо Асоциацията на свиневъдите в България (АСБ) отново е партньор на европейската кампания „Да спрем африканската чума по свинете“, разговаряме с Дим...
Кандидат за народен представител направи емоционално послание по повод поредното затягане на мерките
При голям интерес протече поредното издание на инициативата „Топъл обяд“ в район „Люлин“
Повече от 200 смелчаци стартираха тази сутрин в супер изпитанието от центъра на София до Черни връх. 17-километровото скоростно изкачване на първенеца...
Доверието между двете страни насърчава бизнеса, казва посланик Димитър Михайлов Израел и България имат традиционно добри отношения, градени последова...