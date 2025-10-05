Парламентарни избори 2021

Карадайъ: Модерните българи ще гласуват за нас
Има криза на демокрацията затова е ред на модерната демокрация, каза кандидатът за президент на ДПС
Дебатите станаха цирк, Луна крещи, Волен напусна студиото
Лидерът на "Атака" отказа да застане до останалите кандидати зад трибуната
124 млн. лева ще ни струват изборите през ноември
Правителството е готово да отпусне допълнителни средства за видеонаблюдение
ЦИК каза кой да управлява държавата
Само ИТН и ДБ вдигат гласовете си
На финала. Как се смениха местата в парламента
28 политици се бяха кандидатирали и спечилиха в два изборни района.
ЦИК обяви кои са новите депутати
Централната избирателна комисия публикува решение, с което обявява избраните за народни представители
Окончателно: 42,19% са гласували на 11 юли
Избирателната активност е с около 8% по-ниска от тази на редовните парламентарни избори на 4 април
ЦИК обяви мандатите. Ето разпределението на депутатите
"Има такъв народ" получава 65 депутатски места в следващия парламент, а ГЕРБ - СДС - 63
В Кърджали е най-ниската избирателна активност
От общо 6 578 716 избиратели към 20 ч. са гласували общо 2 775 410
Караянчева казва сбогом на парламента. Не влиза
Петият мандат в Кърджали отива при хората на Слави
ЦИК проверява повторно резултатите от вота
След официалните резултати се очаква и разпределението по мандати
Окончателно: Слави е големият победител на изборите
Това сочат данни на ЦИК при обработени 100% от протоколите
При 99.95% от протоколите. Слави дърпа пред ГЕРБ
В чужбина "Има такъв народ" печели убедително