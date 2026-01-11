Рамзан Кадиров на ръба? Кремъл в паника

Лидерът на Чечня Рамзан Кадиров е с влошено здравословно състояние. Бъбреците му са отказали и той е на спешна диализа в собствената си болница в Чечня. Новината съобщи Укринформ, позовавайки се на свои източници в Главното разузнавателно управление на Украйна. Нито един от руските сайтове обаче не информира за здравословен проблем с Кадиров. Напротив - те цитират негово заплашително изказване към украинския президент, в което Кадиров казва, че не е необходимо Тръмп да ходи в Украйна, защото чеченците "сами ще си вземат Зеленски".

Според Укринформ членове на семейния клан на Кадиров, включително и от други страни, вече са отишли при него в болницата.

Междувременно, поради бъбречната недостатъчност на Кадиров, процесът на определяне на кандидат за нов лидер на републиката се засили, твърди още украинската агенция

За най-удобни фигури за Кремъл, тоест за най-вероятни кандидати, се считали ръководителят на чеченското правителство Магомед Даудов, командирът на спецподразделение „Ахмат“ Апти Алаудинов и най-големият син на Рамзан Кадиров, 20-годишният регионален председател на Руското движение на децата и младежите Ахмат Кадиров.

Припомняме, че чеченският лидер Рамзан Кадиров планираше да присъства на заседание на Държавния съвет с премиера на Кремъл Владимир Путин и дори отлетя за Москва на 24 декември. Здравето на Кадиров обаче се влоши рязко през нощта и той беше откаран с линейка в Централната клинична болница към Управлението на президентските имоти на Руската федерация, където едва бе спасен.

