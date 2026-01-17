Нова драма с Рамзан Кадиров. Синът му на косъм

18-годищният Адам Кадиров, син на чеченския лидер Рамзан Кадиров, е настанен в тежко състояние в новата републиканска болница в Грозни след катастрофа на пътя, съобщиха за Кавказ.Реалии два независими източника. Подобна информация разпространяват и опозиционни канали в социалните мрежи.

Синът на ръководителя на Чечения е бил транспортиран по спешност в болница след катастрофа, станала при все още неясни обстоятелства на един от основните булеварди в чеченската столица. По данни на източниците той се намира в реанимация и е в тежко състояние.

"Пътищата към болницата са затворени, защото там докараха Адам. Говори се, че е в безсъзнание и е в интензивното отделение. Какво точно е състоянието му – не знаем със сигурност", разказва източник на изданието от Грозни.

Според данни на чеченския опозиционен канал в Телеграм NIYSO кортежът на Адам Кадиров се е движел с висока скорост – "автомобил след автомобил", когато внезапно е възникнало препятствие на пътя. "В резултат колите започнали да се блъскат една в друга. Постъпва информация за няколко пострадали, но паниката е именно заради Адам", посочват от NIYSO.

Телеграм каналът допълва, че се подготвя транспортирането на младежа в Москва.

Представител на NIYSO заявява пред Кавказ.Реалии, че информацията идва от различни източници, но към момента няма официално потвърждение за точната степен на нараняванията на сина на чеченския лидер.

В края на миналата година Адам Кадиров, който е най-малкият син на Рамзан Кадиров, навърши пълнолетие. Наблюдатели нееднократно са го посочвали като възможен наследник на баща му.

