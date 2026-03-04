Иран показа огромен подземен "град" от ракети и дронове (видео)

Иран показа обширна подземна мрежа от тунели, изпълнени с редици от дронове и ракети, на фона на опасения, че САЩ и техните съюзници изразходват изключително скъпо въоръжение във войната си срещу режима.

Кадри, публикувани от информационната агенция Fars News Agency, която е тясно свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, показват дълги редици от ракети и дронове Shahed, съобщава "Дейли мейл".

На фона на отброяващ часовник пропагандното видео използва драматични кадри, заснети с дрон, за да демонстрира мащабите на арсенала.

В един от кадрите се вижда огромно стенописно изображение на вече покойния върховен лидер Али Хаменей, който сякаш наблюдава гигантския арсенал от дронове.

От таваните на тунелите висят множество ирански знамена, а самите галерии изглеждат издълбани в скалата дълбоко под земята.

В друг кадър се виждат два камиона, оборудвани с установки за изстрелване на дронове Shahed, като всяка установка носи по четири от тези евтини безпилотни апарата.

Производството на дроновете Shahed струва само десетки хиляди долари и отнема сравнително малко време.

Днес Израел призна, че Иран все още разполага със значителен капацитет да изстрелва ракети срещу враговете си.

Появяват се и опасения, че високотехнологичното въоръжение, предпочитано от САЩ и съюзниците им, може да се окаже прекалено скъпо и трудно за набавяне при продължителна военна кампания.

Произведените в САЩ ракети Patriot струват между 4 и 5 милиона долара (3–3,75 милиона паунда), като експортните цени често са още по-високи.

Ракетните системи THAAD могат да струват около 13 милиона долара (9,74 милиона паунда) за всяка ракета.

Анализ на Кирсти Грико, експерт по сигурността от Stimson Centre във Вашингтон, показва, че Обединените арабски емирства са свалили 92% от ракетите и дроновете, които Иран е изстрелял срещу тях.

По нейните изчисления Иран е похарчил между 11 и 27 милиона долара за 541 дрона, изстреляни срещу ОАЕ, докато разходите за ракети-прехващачи са били средно между 500 000 и 1,5 милиона долара за свалянето на 506 от тях.

Това означава, че системите за защита срещу дронове на ОАЕ са стрували между 253 и 759 милиона долара, което предполага, че страната е похарчила до 30 пъти повече за защита, отколкото Иран за атаката.

Появяват се и опасения, че държавите от Персийския залив скоро може да изчерпят запасите си от противовъздушна отбрана.

Източник е заявил пред "Дейли мейл": „При сегашното темпо запасите могат да се изчерпят само за четири дни. Ракетите-прехващачи се използват с безпрецедентна скорост.“

Това се случва на фона на експлозии, които се чуха в иранската столица в сряда, когато войната със Съединените щати и Израел навлезе в петия си ден. Израел атакува иранското ръководство и силите за сигурност, а Ислямската република отвърна с ракетни залпове и атаки с дронове срещу Израел и в целия регион.

Според иранската държавна телевизия взривовете в Техеран са прозвучали на разсъмване.

Израелската армия съобщи, че противовъздушната ѝ отбрана е била активирана, за да прихване ирански ракети, насочени към Израел, а експлозии са били чути и около Йерусалим.

На фона на контрола на Иран върху движението на танкери през Ормузкия проток – тесния вход на Персийския залив, през който преминава около една пета от световния петрол – цената на петрола Brent се повиши до над 82 долара за барел. Това е ръст от над 13% от началото на конфликта и най-високата цена от юли 2024 г.

Глобалните фондови пазари също бяха разтърсени от опасения, че рязкото поскъпване на петрола може да забави световната икономика и да намали корпоративните печалби.

Американското посолство в Саудитска Арабия и консулството на САЩ в Обединените арабски емирства бяха атакувани с дронове във вторник. В сряда Държавният департамент на САЩ съобщи, че е разрешил на правителствения персонал, който не изпълнява спешни функции, да напусне кралството.

Адмиралът от американските военноморски сили Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ, заяви, че досега Иран е изстрелял над 500 балистични ракети и 2000 дрона.

Той определи американските удари в първите часове на кампанията като „почти два пъти по-мащабни“ от първоначалните атаки при водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г.

Това са кадрите

