Американската армия ударила хиляди цели в Иран само за 100 часа

Американските военни са поразили близо 2000 цели в Иран през първите 100 часа от операцията „Епична ярост“. Това съобщиха представители на армията на САЩ, които подчертаха, че ударите ще продължат, докато не бъде елиминирана способността на Техеран да заплашва американски интереси. Операцията се провежда съвместно с Израел и представлява една от най-мащабните военни кампании в региона от десетилетия.

Най-голямото военно струпване от десетилетия

По данни на армията в Близкия изток са разположени повече от 50 000 американски войници. Според адмирала от Военноморските сили на САЩ Брад Купър това е най-голямото военно струпване на американски сили в региона от цяло поколение.

„По нареждане на президента на Съединените щати и министъра на отбраната нашите сили в Близкия изток започнаха безпрецедентна операция за елиминиране на способността на Иран да заплашва американците, както прави вече почти половин век“, заяви Купър във видео, публикувано в социалната мрежа X.

От началото на операцията в събота САЩ са разположили повече от 50 000 военнослужещи, около 200 изтребителя, два самолетоносача и неуточнен брой стратегически бомбардировачи.

Удари „от морското дъно до космоса“

Според американските военни операцията се провежда в огромен мащаб. Купър заяви, че първите 24 часа от ударите са били два пъти по-големи по обем от известната кампания „шок и ужас“ по време на войната в Ирак през 2003 година. „Продължаваме с удари 24 часа в денонощието - от морското дъно до космоса и киберпространството“, подчерта той.

По думите му през първите 100 часа от операцията са били поразени близо 2000 ирански цели, като американските сили са използвали повече от 2000 различни боеприпаса.

Унищожени ракети и дронове

Купър заяви, че американските сили са нанесли сериозен удар по военните възможности на Иран. Според него значителна част от иранската противовъздушна отбрана е била силно отслабена.

Освен това са били унищожени стотици балистични ракети, пускови установки и дронове. „Най-просто казано - унищожаваме всичко, което може да стреля по нас“, заяви адмиралът.

В операцията участват различни типове стратегически бомбардировачи, включително B-2, B-1 и B-52, които извършват удари дълбоко във вътрешността на Иран.

Удари и по иранския флот

По време на операцията американските сили са атакували и морските сили на Техеран. По думите на Купър са били поразени най-малко 17 ирански кораба и една подводница. „На практика потапяме иранския флот - целия флот до този момент“, заяви той.

След началото на операцията не са били открити кораби под ирански флаг във водите на Близкия изток, добавиха американските военни.

Операцията продължава

Американската армия заяви, че ударите няма да бъдат прекратени. Военните продължават да издирват последните мобилни установки за балистични ракети, които според Вашингтон остават една от основните заплахи.

„Няма да спрем. Продължаваме с динамични операции по откриване и поразяване на цели. Преследваме последните мобилни пускови установки за балистични ракети на Иран, за да елиминираме и остатъчния им потенциал за атаки“, заяви адмирал Купър.

