Полетяха заплахи от властта към населението в Иран

Иранските власти отправиха остро предупреждение към всички, които подкрепят американско-израелските удари срещу страната. В същото време в Техеран започват траурни церемонии за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит при военната операция на САЩ и Израел през уикенда.

Председателят на иранската съдебна власт Голам Хосейни Мохсени Еджеи заяви, че всеки, който подкрепя ударите срещу Ислямската република, ще бъде третиран като съюзник на врага. Той предупреди, че подобни действия могат да доведат до тежки обвинения, включително до смъртно наказание.

„Тези, които казват или правят нещо в съответствие със волята на Америка и ционисткия режим, са на страната на врага и трябва да бъдат третирани според революционните ислямски принципи и според законите във време на война“, заяви той по държавната телевизия.

Според иранските закони сътрудничеството със враг по време на война може да доведе до най-тежките наказания, включително екзекуция, ако обвиняемите бъдат признати за виновни.

На този фон иранците ще отдадат последна почит на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Тридневното поклонение пред тленните му останки започва тази вечер в столицата Техеран.

Церемонията е насрочена за 22:00 часа местно време в джамията „Имам Хомейни“, съобщават ирански медии, цитирани от Ройтерс. След края на поклонението властите ще обявят датата на погребението.

Аятолах Хаменей загина при удар по време на започналата в събота съвместна американско-израелска военна операция срещу Иран. При атаката са били убити и членове на неговото семейство.

