Европа притеснена от притока на бежанци от Близкия изток

Европейският съюз се опасява, че конфликтът между САЩ, Израел и Иран ще доведе до приток на мигранти от Близкия изток към европейските страни.

Това пише Politico, позовавайки се на свой източник.

Медията отбелязва, че посланиците и външните министри на страните-членки на ЕС вече са провели разговори за иранския конфликт в затворен формат. Това се е случило на 1 март.

Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен спешно е свикала екипа си, за да обсъди отговора на случващото се в региона на Близкия Изток.

Според събеседника на изданието, ЕС е обезпокоен от възможния ръст на броя на мигрантите в европейските страни, както и за предоставянето на хуманитарна помощ за тях.

По-рано днес лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев предупреди кабинета, че се очаква войната да породи нов имиграционен наплив в следващите месеци.

България е първата европейска страна по пътя на миграцията от Близкия изток и трябва да постави въпроса на следващия Европейски съвет, без да чака друг да го стори. Проблемът изисква европейска координация и превантивни действия, написа още Радев.

