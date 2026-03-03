Иран избра новия върховен лидер. Знаете фамилията му

Иранският съвет на експертите избра сина на покойния Али Хаменей - Моджтаба Хаменей, за нов върховен лидер на Ислямската република.

Това съобщи Iran International.

Моджтаба Хаменей е на 56 години. През 80-те и 90-те години той беше "невидимият войник".

За разлика от много ирански политици, които обичат трибуната, Моджтаба изгради кариерата си в сянка. Преминал е през училището на Ислямската революционна гвардия (IRGC) и специални служби. Смята се, че именно той е ръководил "блока на властта" от средата на 2000-те и е помагал на баща си да контролира армията, флота и авиацията, като същевременно запази статут на обикновен духовник.

Вторият син на Хаменей, досега бе известен със значителното си влияние зад кулисите и близките си връзки с Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC) - най-мощния военен орган в страната, както и с доброволческата си паравоенна група Басидж. Прехвърлянето на властта от баща на син се одобрява от шиитското мюсюлманско духовенство, особено в революционен Иран, който възниква след свалянето на широко мразената монархия. Той обаче не е високопоставен духовник и не заема официална позиция в режима. През 2019 г. попадна под американски санкции.

Bloomberg съобщи, че Моджтаба Хаменеи управлява инвестиционна империя и има достъп до швейцарски банкови сметки и британски луксозни недвижими имоти на стойност над 100 милиона долара, въпреки санкциите на САЩ.

Моджтаб се счита за човек, който усеща настроението на улицата, но промяна на лицето на върха на властта в Иран не означава промяна в курса. Според експертите, това е промяна в метода.

Моджтаба е известен като поддръжник на "хибридната война" и трудната конфронтация със Запада. Под негово ръководство преговорите по ядрената програма могат или напълно да спрат, или да станат още по-цинични.

За разлика от реформаторите, които се опитаха да преговарят със света, новият лидер ще разчита на развитието на военно-промишления комплекс.

Това означава, че натискът от санкциите вероятно ще засили вътрешната мобилизация.

Твърди се, че Иран преминава от революционна идеология към военно-технократична диктатура. Новият лидер е продукт на системата за сигурност и основната му задача не е да запази революцията, а да запази властовата структура пред лицето на тоталния натиск.

