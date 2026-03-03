Тръмп с позиция за новия лидер на Иран и цените на петрола

„Те вече нямат военноморски флот. Той е унищожен. Те вече нямат военновъздушни сили. Те са унищожени“. Това заяви по повод Иран американският президент Доналд Тръмп по време на пресконференция в Белия дом след среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Тръмп добави, че повечето от иранските чиновници, които Съединените щати са имали предвид за следвоенния период, „са мъртви“, предаде френският всекидневник Le Monde. Тръмп обясни, че в Иран нито системата за откриване на противовъздушна отбрана работи, нито радарите. "И почти всичко не работи", каза Тръмп.

Президентът на САЩ изрази скептицизъм относно Реза Пахлави, син на последния шах на Иран, който е в изгнание. Тръмп заяви, че макар „някои хора да го харесват “, той смята, че най-добрият сценарий би бил „някой, който вече е на поста“, да поеме властта.

Според президента „най-лошият сценарий“ в Иран би бил пристигането на лидер, „толкова лош“ като Али Хаменей, който загина в събота.

„Съгласни сме, че този ужасен режим в Техеран трябва да бъде елиминиран “, заяви и германският лидер Фридрих Мерц.

Тръмп отговори и на въпрос дали Израел е принудил САЩ да атакуват Иран. "Не. Може би съм ги принудил. Моето мнение беше, че тези лунатици (бел. ред. иранците) ще атакуват първи.

Американският президент коментира цените на петрола и газа. „Цените на петрола са малко високи за известно време, но веднага щом тази ситуация се разреши, мисля, че ще паднат, дори ще станат по-ниски от преди“, каза Доналд Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази надежда, че войната ще приключи възможно най-бързо, тъй като тя вреди на международната икономика. „Това важи за цените на петрола, както и за цените на газа“, каза канцлерът в Белия дом.

