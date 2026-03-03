Тити се върна от Израел. Ето какво разказа

Баскетболният треньор Тити Папазов успя да се прибере от Израел. Той и баскетболният тим на „Апоел” (Тел Авив) прекараха последните 24 часа в път с автобус до израелския курорт Ейлат, след което летели от египетския град Таба за Атина, а тази сутрин – и към София.

„Невероятно божие съвпадение на празника. Не съм го направил, за да е по-спокойно за семейството ми, но наистина не е лесно - война е. За хората, които са в България и мислят за своите близки в Израел, е много по-трудно. Единствено малко по-атрактивно беше на границата с Египет, защото пеша трябва да се пътува и ние бяхме готови за нещо много тежко”, заяви треньорът буквално след кацането си.

Припомняме, че в последните часове се завърна самолет от Оман със 140 души на борда. С полета се били евакуирани служители на една от нискотарифните авиокомпании, сред които и българи, както и представители на унгарското посолство в Оман.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com