За Трети март! Саудитският посланик проговори български

На български език отправи поздравлението си по повод 3 март посланикът на Кралство Саудитка Арабия в България Н. Пр. Рами С. Алотейби.

"Честит 3 март, приятели! На този голям празник поздравявам всички вас. България е прекрасна страна с вековна история и богата култура. Пожелавам на вас и на родината ви мир, напредък и просперитет. Честит празник!", казва той във видео, споделено в страницата на посолството на Кралство Саудитска Арабия в Република България в "Екс".

Честит Трети Март! За мен е чест като посланик да пожелая мир, здраве и благоденствие на всички български граждани. Високо ценим конструктивното ни сътрудничество и пожелаваме просперитет на Вашата страна. pic.twitter.com/1DtzP5Li32 — السفارة السعودية في صوفيا Посолството в София (@KSAembassyBG) March 3, 2026

