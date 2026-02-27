"Тракия" е парализирана

Сериозно е затруднено движението в пловдивския участък на автомагистрала (АМ) "Тракия", посока Бургас, предаде БТА.

Причината за образувалата се голяма колона от моторни превозни средства е възникнала катастрофа в района на 122 км, за която са получени поредица сигнали в полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Движението в района е изцяло спряно.



Според предварителната информация е настъпил сблъсък между микробус и лека кола, чийто водач е пострадал и се транспортира към болница.



На място има служители на сектор „Пътна полиция“, които предприемат оглед и вземат мерки за бързо отстраняване на катастрофиралите автомобили от двете пътни платна. В района на 119 км втори екип отбива движението в посока Пловдив.



От агенция „Пътна инфраструктура" съобщават, че трафикът се осъществява по обходен маршрут: от пътен възел "Пловдив – запад" на АМ "Тракия" по пътя Бенковски - Пловдив - Труд до пътен възел "Пловдив – север“ на АМ "Тракия". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

