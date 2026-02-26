"Свободна Европа" спира службите си в България и Румъния

Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“ (RFE/RL) съобщава, че от 31 март спира работата на службите си в България и Румъния заради съкращаване на бюджета, пишат от българската служба на „Свободна Европа“.

Президентът на компанията Стив Капус потвърждава, че решението е продиктувано само от финансови мотиви и че не е било взето лесно.

В публикация в платформата X той казва: „Гордеем се с непоколебимата, балансирана журналистика, създавана от „Свободна Европа" и „Европа Либера Румъния" след завръщането им в България и Румъния през 2019 г. и сме благодарни на тези екипи за тяхната отдаденост на аудиторията им“.

