Хубава и умна българка ще управлява град в Джорджия

Българка ще управлява градчето Стоун Маунтин в щата Джорджия. Миглена „Маги“ Димов е назначена за градски мениджър, съобщава "Блиц". Димов беше официално назначена по време на заседанието на Общинския съвет на 17 февруари 2026 г. след обстойно обсъждане и ангажимент от страна на Съвета за силно и стабилно лидерство за нашата организация и общност. След като е заемала ръководна длъжност в града, тя носи стратегическа визия и отдаденост, които ще продължат да движат Стоун Маунтин напред, пишат от градската управа, пише bgvoice.com.

„Очакваме с нетърпение тази нова глава под ръководството на Димов и сме уверени в нейната способност да ръководи нашия екип, да укрепи общинските услуги и да служи на жителите и бизнеса на Стоун Маунтин с професионализъм и почтеност“, допълват от администрацията.

Стоун Маунтин е предградие на Атланта - на около 25 километра източно от центъра на града. Там живеят приблизително 6 500 души. Градът е известен най-вече с природния и исторически комплекс Stone Mountain Park и гигантския барелеф, изсечен в гранитната скала на Стоун Маунтин – един от най-големите монументални релефи в света.

Длъжността, която Миглена Димов ще заема е изключително отговорна. Градският мениджър е главен административен директор на града, като тази роля е от централно значение за реализирането на визията и напредъка на общността.

