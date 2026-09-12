Хубава и умна българка ще управлява град в Джорджия
Миглена Димов е назначена за градски мениджър в Стоун Маунтин
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Миглена Димов е назначена за градски мениджър в Стоун Маунтин
Инж. Димитър Димов кандидат на ГЕРБ за кмет на район „Надежда" и кандидати за общински съветници от ГЕРБ Татяна Георгиева и Десислава Радулова проведо...
Иво Димов ще започне своя втори мандат с много по-стабилна основа. Той е един успешен кмет, който върна 12 милиона стари заеми на Общината и успя да п...
Стефан Диомов неуморно кръстосва Бургас с колелото си. Страстта към екологичния транспорт се зародила преди години, когато се сдобил с много здравосло...
София. Сагата около бъдещето на Орлин Старокин и Даниел Димов ще приключи до месец. "Сините" не искат да ги изпуснат и ще им предложат нови договори....