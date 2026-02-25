Над 1700 африканци били подмамени да се бият за Русия срещу Украйна

Повече от 1 700 африканци се бият на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна, заяви в сряда украинският външен министър Андрий Сибиха, като добави, че Москва използва измама, за да ги въвлече в бойните действия.

Говорейки заедно със своя колега от Гана, Сибиха каза, че се водят разговори с правителства в цяла Африка, за да се предотврати въвличането на техни граждани в подобни схеми, предаде Ройтерс.

"Ясно виждаме, че Русия се опитва да въвлече африкански граждани в смъртоносна война", заяви Сибиха на пресконференция.

"Според нашите данни в момента повече от 1 780 граждани от африканския континент се бият в руската армия", допълни той. По думите му тези бойци идват от 36 различни държави в Африка. Руските власти отричат да са вербували незаконно африкански граждани за участие във въоръжените сили.

Въпреки това през последните месеци зачестиха съобщенията за африкански мъже, примамени в Русия с обещания за работа, които в крайна сметка се оказват на фронтовата линия в Украйна. Това създава напрежение между Москва и някои от засегнатите държави.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com