Ким Чен Ун повери ядреното командване в ръцете на 13-годишната си дъщеря

Севернокорейският лидер прави ход, който разтърси анализаторите в региона – според южнокорейски медии Ким Чен Ун е поверил на младата си дъщеря ръководна роля в Ракетната администрация на страната, структурата, която контролира ядрените сили на Пхенян. Новината идва броени часове след като той беше преизбран за генерален секретар на управляващата партия, затвърждавайки властта си за пореден мандат – и вероятно очертавайки бъдещето на династията.

Детето на Ким, за което отдавна се смята, че се казва Джу Ае и е на около 13 години, все по-често придружава върховния лидер при публични появи, включително на полигони за изпитания на ракети, пише Newsweek.

Това подхрани спекулациите, че тя е фаворит за наследник на Ким като върховен лидер, което би отбелязало историческо отклонение от династичната традиция, даваща предимство на наследниците от мъжки пол, съобщава Bulgaria ON AIR.

Бъдещата посока на династията Ким ще помогне за оформянето на динамиката на сигурността на Корейския полуостров, където отношенията между Сеул и Пхенян рязко се влошиха през последните години на фона на разширяващите се ядрени и балистични програми на Ким и твърдия подход на бившия южнокорейски президент Юн Сук Йол.

Джу Ае е издигната до позиция, подобна на "директор" на ракетното бюро, заяви високопоставен служител в правителството на Южна Корея пред вестник "Chosun Daily", позовавайки се на източници от разузнаването.

Целта на този ход е тя да бъде подготвена да поеме командването на Корейската народна армия. Твърди се, че тя вече получава брифинги от генерали и в някои случаи дори издава заповеди вместо Чан Чанг Ха, който официално заема поста директор на Ракетната администрация от края на 2023 г.

