Застреляха мъж, нахлул в имението на Тръмп

Въоръжен мъж бе застрелян, след като проникна в охранявания периметър на резиденцията Мар-а-Лаго във Флорида, съобщиха от United States Secret Service. Инцидентът е станал около 01:30 ч. местно време в неделя, докато президентът Доналд Тръмп е бил във Вашингтон.

По данни на властите мъжът е носел пушка и туба с гориво, когато е бил засечен от агенти на Сикрет сървис и служител на шерифството на окръг Палм Бийч. След като е отказал да изпълни разпорежданията, е бил прострелян.

Заподозреният е идентифициран като 21-годишния Остин Т. Мартин от Камерън, Северна Каролина, съобщава CBS – американският партньор на BBC. Семейството му е подало сигнал за изчезването му в ранните часове на същата нощ. Информацията е предадена на федералните власти, а местният шериф уточнява, че няма предишни регистрации или случаи, свързани с него.

Според изявление на говорителя на Сикрет сървис Антъни Гулиелми, мъжът е бил забелязан край северната порта на имота, носейки предмети, които приличали на пушка и туба с гориво. Шериф Рик Брадшоу заяви, че единствената команда към него е била да „пусне предметите“. Той е оставил тубата, но е вдигнал пушката в стрелкова позиция. В този момент агентите са открили огън, за да „неутрализират заплахата“.

Федералните власти разследват дали оръжието е било закупено по маршрута, по който мъжът е пътувал от Северна Каролина до Флорида. Разследването продължава, съобщава BBC.

