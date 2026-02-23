Историческа снежна буря удря САЩ

Североизточната част на САЩ е изправена пред потенциално историческа зимна буря, след като силен "бомбен циклон" донесе интензивни снеговалежи и създаде условия за виелици в редица щати.

Метеоролозите предупреждават, че на най-засегнатите места снежната покривка може да достигне 60 см. В големи градове като Филаделфия, Ню Йорк и Бостън се очакват над 30 см сняг – най-големите количества от години насам за някои райони, съобщава Bulgaria ON AIR.

Опасни условия с почти нулева видимост застрашават над 40 милиона души от неделя до понеделник.

Властите въведоха забрани за пътуване, временно спряха обществения транспорт и призоваха хората да не излизат по пътищата, освен при крайна необходимост.

По данни на FlightAware вече са отменени около 8 000 полета, а се очакват допълнителни нарушения в графиците на авиокомпаниите, информира "Си Ен Ен" (CNN).

В Ню Йорк беше обявено извънредно положение и в сила е забрана за движение в целия град в неделя вечерта, докато властите се подготвят за условия на силна виелица и възможно най-голямата снежна буря от години.

Училищата също остават затворени в понеделник – първият официален "снежен ден" в града от 2019 г.

Прекъсванията на електрозахранването при ниски температури не са просто неудобство – те могат да представляват сериозен риск за здравето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com