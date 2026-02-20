Свят

Президентът на Аржентина пее хит на Елвис на Съвета за мир (ВИДЕО)

Закача се с Орбан

Президентът на Аржентина пее хит на Елвис на Съвета за мир (ВИДЕО)
20 фев 26 | 16:49
964
Боряна Колчагова

Президентът на Аржентина Хавиер Милей поднесе необичаен спектакъл на първото заседание на Съвета за мир, състояло се вчера във Вашингтон, пише АНСА.

Милей седеше до унгарския премиер Виктор Орбан. В даден момент камерите на фоторепортерите го уловиха как пее парчето "Burning Love" на Елвис Пресли и как после се смее и шегува с Орбан.

Милей е известен с рок изявите си по време на предизборни концерти и други прояви. Обикновено той изпълнява аржентински парчета, съобщава dariknews.bg.

Сега обаче поведението му на Съвета за мир породи смесени коментари. Според някои анализатори той се е държал детински по време на една сериозна проява.

Кадрите от изявата на Милей на Съвета за мир са взети от акаунта в „Инстаграм“ на Орбан, пише АНСА.

