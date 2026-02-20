Кръщават летище на Доналд Тръмп

Летище във Флорида скоро ще получи ново име - Доналд Тръмп. Това се случва, след като законопроект, предлагащ промяната, беше одобрен от законодателния орган на щата, предаде АФП. Става дума за международното летище Палм Бийч, което вече ще се казва "Президент Доналд Дж. Тръмп“. Очаква се губернаторът Рон Десантис, който някога беше опонент на Тръмп, да подпише мярката и тя да стане закон.

Палм Бийч е известен със своите пясъчни плажове и луксозни имения, а летището се намира само на минути от резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго. Преименуването му ще изисква и одобрението на Федералната авиационна администрация. След това то ще се превърне в поредната институция, която ще бъде преименувана на името на Тръмп.

