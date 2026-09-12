Ето какво кръстиха на Тръмп. В известен смисъл, случва се за първи път
"Няма човек, който да е направил повече за Флорида и за държава ни от Доналд Тръмп", заяви синът му Ерик
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"Няма човек, който да е направил повече за Флорида и за държава ни от Доналд Тръмп", заяви синът му Ерик
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