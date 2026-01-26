Азис подписва с мъж мечта във Флорида

Азис е една крачка по-близо до това да се омъжи. В серия от сторита, които вече са недостъпни, фолкпевецът показа как отива до гражданското във Флорида, за да вземе необходимите документи.

Преди няколко дни Васил Боянов, който в момента е на почивка отвъд океана, изненада феновете си с неочаквано признание, че ще се омъжва, при това за съпруг-мечта. Твърди се, че той е хирург, пише petel.bg.

"Май е късно да се отказвам", пошегува се певецът в една от публикациите, в която показва чиновническо бюро.

Изпълнителят бе категоричен, че бракът му ще остане в пълна тайна - без медийна шумотевица и без нито една публикувана снимка, но заканата си остана само на хартия.

