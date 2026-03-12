Топ математик реши загадката на дивана, мъчила света 60 години

Математик реши загадка, която мъчи света повече от 60 години. Как да прекараме обемист диван през ъгъла на Г-образен коридор е въпрос, тормозил всеки, който се е опитвал да обзаведе дома си. Драмата е толкова голяма, че стана хитов епизод в сериала на всички времена "Приятели".

Но Джинеон Бек реши пъзела. Той доказа, че специфична форма е най-голямата, която може да премине през ъгъл. Работата на Бек се основава на чиста математика, а не на компютърни изчисления. Неговите открития потвърждават, че един предишен дизайн наистина е оптималният. Този пробив предлага окончателен отговор на дългогодишното предизвикателство, съобщи vesti.bg.

Всичко започва през 60-те години

През 1966 г. австрийско-канадският математик Лео Мозер поставя „проблема за движещия се диван“: търсене на най-голямата твърда двуизмерна (2D) форма, която може да се плъзга и върти около остър 90-градусов ъгъл в Г-образен коридор с ширина 1 метър.

През 1968 г. дизайнът на Джон Хамърсли постига площ от около 2,2074 квадратни метра. По-късно, през 1992 г., по-сложната форма на Джоузеф Гервер достига около 2,2195 квадратни метра и остава водещият кандидат в продължение на десетилетия. През годините компютрите помагаха за усъвършенстване на идеите, но окончателният отговор оставаше недостижим, докато Джинеон Бек не се зае с него.

Кой е Джинеон Бек?

Джинеон Бек (31 г.) е завършил математика в POSTECH и получи глобално признание за решаването на този геометричен пъзел. Той се сблъсква със задачата за първи път по време на военната си служба в Националния институт за математически науки на Южна Корея. След това прекарва седем години в изграждане на строго доказателство по време на докторантурата си в Мичиганския университет и престоя си в Корейския институт за напреднали изследвания (KIAS).

Неговият подробен труд от 119 страници, публикуван в arXiv в края на 2024 г., доказва, че „диванът на Гервер“ е оптимален – нито една по-голяма форма не може да направи завоя. Бек изцяло се отказва от компютрите и използва чиста математика, за да преформулира пъзела.

Чиста човешка логика

Това, което привлича вниманието му, не е само трудността на задачата, но и липсата на солидна теоретична база за справяне с нея. Вместо да се обърне към компютърни експерименти, той предприема различен подход. Чрез стъпка по стъпка изграждане на доказателството, той доказва, че странната форма на Гервер използва всеки възможен сантиметър пространство.

Какво представлява диванът на Гервер?

Диванът на Гервер е сложна, извита 2D форма, предложена от математика Джоузеф Гервер през 1992 г. С площ от около 2,2195 квадратни единици, тя е съставена от три прави линии и 15 прецизно изчислени дъги, наподобяващи слушалка на стар телефон. В продължение на десетилетия тя се смяташе за най-голямата форма, но досега не беше математически доказано, че е максималната възможна.



