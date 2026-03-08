Лейди Гага прикова погледите. Сватбата на годината

Лейди Гага обяви, че сватбата с годеника й Майкъл Полански предстои "скоро". Певицата сподели новината по време на живото предаване "Романтик Радио" на Бруно Марс в радио iHeart. Годениците обмислят интимна церемония - без голямо тържество. "Не искаме наистина голяма сватба, но искаме да ѝ се насладим. В много отношения вече се чувстваме женени", заяви Полански.

Двойката е насочила поглед към датата след края на турнето Мейхъм Бол Тур на Гага, което приключва на 13 април в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк.

Годежът не спира кариерата

Гага и Полански се сгодиха "няколко месеца" преди певицата да обяви новината на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Завършилият Харвард Полански първоначално е предложил брак с листо трева, преди да купи годежен пръстен за 2 милиона долара, разкри Гага миналата година, припомня БГНЕС.

В началото на месец февруари Лейди Гага се превърна в най-голямата изненада на Супербоул 2026, когато изпълни салса версия на хитовия си сингъл "Die With A Smile", като за случая Бед Бъни замести дуетния ѝ партньор Бруно Марс.

Полански е технологичен инвеститор, основател на множество компании, включително Avos Capital Management, Outer Biosciences и Hawktail. Той служи като член на борда на организации, включително Института за имунотерапия на рака "Паркър" и компанията за грим на годеницата си Haus Labs By Lady Gaga.

Тврди се, че предприемачът Шон Паркър е запознал двойката. Вътрешен човек издава, че двойката се е срещнала за пръв път на партито за рождения ден на Паркър през декември 2019 г.

