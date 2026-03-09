Какво разкрива любовта на маймуните към кристалите

Любовта на шимпанзетата към кристалите, които се оказват способни да ги различат от обикновени камъни, разкрива нова страна на древните хора, пише "Попюлър сайънс".

Археолозите отдавна намират кристали до останките на древни хора. Известно е, че хоминидите са събирали такива камъни преди поне 780 000 години, но не са ги използвали нито като инструменти, нито като оръжия, нито като украшения.

Ново изследване, публикувано в сп. "Фронтиърс ин сайколъджи", показва, че интересът към кристалите може да е бил свързан с необичайната им форма и прозрачност.

За да проверят хипотезата, учени от Испания са направили тестове с шимпанзета - едни от най-близките родственици на човека. Ако интересът към кристалите се проявява и при тях, това може да разкрива древните еволюционни корени на подобно поведение.

"Направените тестове показаха, че шимпанзетата са способни да различават кристалите от обикновени камъни", казва ръководителят на изследването Хуан Мануел Гарсия-Руис от Международния център по физика в Сан Себастиан. По думите на учения с колегите му са били изненадани колко силен се е оказал интересът на животните към тези предмети.

В първия експеримент изследователите са поставили на платформата голям кварцов кристал и обикновен камък с приблизително същия размер. Първоначално шимпанзетата са проявили интерес и към двата предмета, но скоро почти изцяло са се ориентирали към кристала. Животните са го разглеждали, завъртали и накланяли, за да го видят от различни страни, а едно от тях дори го е отнесло в помещението, където обикновено почиват.

Когато служителите са се опитали да вземат кристала, се е наложило да го разменят за любимите лакомства на животните - банани и йогурт.

Във втория експеримент учените са размесили малки кварцови кристали с двадесет заоблени камъчета. Шимпанзетата почти мигновено са намирали и избирали кристалите. Дори когато към микса са били добавени други минерали - пирит и калцит, животните са продължили да ги различават лесно от обикновените камъчета.

Особено интересни за шимпанзетата са били прозрачните кристали. Те са ги приближавали до очите си и са ги разглеждали на светлина, понякога в продължение на няколко минути. В един от случаите женска на име Санди е пренасяла камъните на платформата и ги е подреждала, отделяйки кристалите от обикновените камъчета.

Подобно поведение може да означава, че животните възприемат кристалите като специални предмети. Учените също така са забелязали, че шимпанзетата понякога ги пренасяха в устата си. Това е нещо необичайно за този вид и може да означава, че животните се опитват да скрият находката.

Изследователите смятат, че древните хора са могли да бъдат привлечени от същите свойства на кристалите. В природата повечето обекти имат извити или разклонени форми - дървета, планини, реки и облаци. Кристалите се отличават със строга геометрия: те са единствените природни тела с множество плоски страни и ясно изразени ъгли.

Според учените, именно тази необичайна геометрия и прозрачност са могли да предизвикат особено любопитство у древните хора. Интересът към кристалите може да е свързан с ранното формиране на естетическото възприятие и човешкото мирозрение.

