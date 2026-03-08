Пеевски даде ифтар за 1000 души в Измир

Над 1000 изселници се събраха на благотворителна вечеря – ифтар в турския град Измир, организирана от лидера на ДПС и председател на Парламентарната група на ДПС – НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски.

Събитието премина в дух на уважение и солидарност по време на свещения месец Рамазан и се превърна в символ на единството на общността и силната връзка между сънародниците, независимо от границите, предаде Арда нюз.

Сред официалните гости бе и кметът на община Джебел Неджми Али, който подчерта значението на подобни срещи за поддържането на връзките между България и Турция и за укрепването на отношенията между хората от двете страни на границата.

По думите му, дългогодишното партньорство между двете държави и активният диалог между институциите и общностите създават добра основа за развитие на сътрудничеството в различни сфери – икономика, култура и обществен живот.

„Подобни срещи са израз на приятелството и взаимното уважение между нашите народи. Те дават възможност да съхраняваме връзките между общностите и да надграждаме сътрудничеството между България и Турция“, подчерта Неджми Али.

Сред присъстващите бяха заместник-председателят на ПГ на ДПС – НОВО НАЧАЛО Хамид Хамид, заместник-председателят на ДПС и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн, народният представител Хюсеин Хафъзов, както и кметовете на общините Ардино – Изет Шабан, Кирково – Шинаси Сюлейман, Крумовград – Себихан Мехмед, Момчилград – Илкнур Кязим и Черноочене -Айджан Ахмед.

Гости на ифтара бяха също и кметът на Голямата община Измир д-р Джемил Тугай, кметът на община Газиемир – Юнал Ъшък, заместник-председателят на областната организация на Партията на справедливостта и развитието (Ak Parti) – Екрем Селимлер, областният председател на Добрата партия (İYİ Parti) адв. Юлкю Доан; областният председател на Партията на националистическото действие (MHP) за район Газиeмир – Кьоксал Коч.

Участваха още председатели на общински организации на ДПС от област Кърджали и представители на партията в Република Турция.

Събитието още веднъж показа активната връзка между изселническата общност и родината и желанието тя да бъде поддържана чрез подобни срещи.

