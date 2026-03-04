Кърджали иска за водач на листата лидера на ДПС Делян Пеевски

На проведено разширено заседание днес Областният съвет на ДПС – Кърджали номинира единодушно кандидатурата на председателя на партията Делян Пеевски за водач на листата в 9-ти многомандатен избирателен район – Кърджали за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

В заседанието взеха участие членовете на областното ръководство, председателите на общинските съвети на ДПС от региона, кметове на общини, както и представители на женските и младежките структури на партията.

Председателят на Областния съвет на ДПС Рушен Фейзула представи номинациите за народни представители, излъчени от общинските съвети на ДПС в област Кърджали. Списъкът с имената, подредени по азбучен ред, ще бъде изпратен до ЦОБ на ДПС.

Основен акцент на срещата беше подготовката за изборите и необходимостта от силно представителство в следващото Народно събрание. Областният съвет на ДПС – Кърджали декларира своята готовност за пълна мобилизация и активна работа в предстоящата кампания за постигане на силен изборен резултат и защита на интересите на гражданите.

Заместник-председателят на ДПС Ерол Мюмюн подчерта важността на вота на 19 април и призова за висока избирателна активност, единство и отговорност в името на развитието на региона. „Днес повече от всякога е необходимо да бъдем обединени, организирани и близо до хората – да чуем техните проблеми и да предложим реални решения. От нашата активност и мобилизация зависи дали ще имаме силно представителство в парламента, което ще ни помогне да защитаваме правата и интересите на хората, да работим за развитието на нашия регион“, посочи Ерол Мюмюн.

