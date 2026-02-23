Пеевски даде тържествена вечеря-ифтар

След Централния съвет на ДПС лидерът на партията и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски беше домакин на тържествена вечеря-ифтар по случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

По време на Рамазана мюсюлманите спазват строг пост от зазоряване до залез слънце. Това са дни на търпение, щедрост и опрощение.

Ифтар е важна традиция с дълбоко значение, която обединява хора от различни религии. Сред гостите бяха цялото ръководство на ДПС - заместник-председателите на на партията, членовете на Централното оперативно бюро и всички членове на Централен съвет на ДПС.

Тази вечер ДПС доказа, че е обединено, единно и сплотено както преди, заявиха от партията.

Само ДПС може да обединява и да събере на едно място целият букет от етноси, религии, раси, езикови и културни различия в България, допълниха от ДПС.

ДПС е единство на многообразията! ДПС е обединяване на целия потенциал на всички граждани на България! Дано Бог го приеме молитвите ни! - посочиха още от ДПС във фейсбук.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com