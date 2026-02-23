Политика

Зам. главният секретар на МВР проговори! Ето къде е

Явор Серафимов се свърза с Нова тв

Зам. главният секретар на МВР проговори! Ето къде е
23 фев 26 | 19:53
1551
Агенция Стандарт

"В болница съм. Уведомил съм главния секретар на МВР и директора на "Човешки ресурси" на вътрешното ведомствo". Това заяви пред NOVA заместник главният секретар на МВР Явор Серафимов.

Бившият директор ва ГДБОП и настоящ заместник главен секретар на МВР се свърза с телевизията, за да направи това уточнение във връзка с апела на вътрешния министър от тази вечер към  медиите.

На брифинг в Министерския съвет Емил Дечев призова българските граждани да помогнат за издирването на заместник главния секретар Явор Серафимов. "След като проведох разговор с него в петък вечер и му казах, че трябва да се разделим, той обеща да ми каже какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах Серафимов, но той не дойде. Не отговори и на моите многобройни телефонни повиквания", обясни Дечев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Скандалът в МВР
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
пенсионер
преди 1 час

Изкореняване вкоренените проблеми в кадровата политика в МВР Постъпване на зам.главния сек МВР Явор Серафимов бивш н-к ГДБОП заплашен от уволнение е традиция в МВР началници застрашени от уволнение или преназначение да постъ пват за неопределено в болница .Това лечение продължава докат им се разминат предложенията ..Това е морала на на днешните висши ръководители в МВР .

Откажи