Пеевски: Ние сме партията на хората и за нас най-важно е да пазим децата и семейството

Голяма група кметове, общински съветници и активисти на ДПС от област Добрич посрещна председателят на ДПС и ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски в Народното събрание.

Лидерът ги поздрави и им каза, че най-важното сега е доброто представяне на ДПС на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Партията е в много добра кондиция! На никого не свеждаме глава, ако работи срещу интересите на България, българските граждани и техните деца, подчерта той.

Ние сме класическата партия на хората и за нас най-важно е да пазим децата и семейството в това турбулентно време, изпълнено с опасности, които се създават от различни зловредни мрежи и структури, които се опитват да пробият ценностната система на българите. Смисълът е да работим така, че хората да живеят добре, общините да се развиват и да са доволни от работата ни, подчерта Пеевски.

Гостите имаха възможност да наблюдават работата на народните представители, а в Музея на Сглобката се запознаха с разкритията на истината за големите лъжи в политиката.

Те се срещнаха и със зам.-председателите на ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО Ертен Анисова, Станислав Анастасов, Хамид Хамид и Халил Летифов.

Гостите от област Добрич бяха Ердинч Хаджиев - Областен председател на ДПС – Добрич, Илхан Мюстеджеб - Общински председател (ВИ) и Кмет – Крушари, Люцкан Малджиев - Общински председател – Добрич, Берол Али - Общински председател – Добричка, Адриан Ялнъзов - Общински председател – Каварна, Нертин Шабанов - Общински председател - Генерал Тошево, Нурал Ахмед - Общински председател – Тервел, Ерджан Демир - Общински председател – Балчик, Пламен Петров - Общински съветник - община Добричка, Икбал Мариянов - Общински съветник - община Добричка, Илдъз Юнус - Общински съветник - община Добричка.

На срещите бяха още: Илко Мариянов - Кмет - с.Стожер, общ. Добричка, Осман Осман - Кмет - с.Бенковски, общ. Добричка, Тодор Тодоров - Кмет - с.Черна, общ. Добричка, Ремзи Кямил - Кмет - с.Енево, общ. Добричка, Джанан Исеин - Кмет - с.Главанци, общ.Тервел, Салим Феим - Кмет - с.Боневи, общ.Тервел, Ахмед Ахмед - Кмет - с.Каблешково, общ.Тервел, Гюсюм Рафи - Кмет - с.Сърнец, общ.Тервел, Илхан Ахмед - Кмет - с.Ангеларий, общ.Тервел, Рушит Ведат - Кмет - с.Орляк, общ.Тервел, Несрин Юмер - Кмет с.Телериг, общ. Крушари, Метин Асан - Кмет с.Габер, общ. Крушари, Ведат Саидов - Кмет с.Северняк, общ. Крушари, Сезгин Ибрям - Кмет с.Бистрец, общ. Крушари, Месру Ахмед - Кмет с.Лозенец, общ. Крушари, Костадин Костадинов - Кметски наместник с.Александрия, общ. Крушари, Ръвкън Сюлейман - Кмет с.Абрит, общ. Крушари, Севдалин Митев - Кмет с.Загорци, общ. Крушари, Исмаил Исмаил - Кмет с.Соколово, общ. Балчик, Джем Акиф – общински съветник – Балчик, Шукри Шукри - Кмет с.Стражица, общ. Балчик, Орхан Алиев - Кмет с.Бобовец, общ. Балчик.

