Гюров и ЦИК в спешна координация за честния вот

Служебният премиер Андрей Гюров и ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК) обявиха, че засилват координацията помежду си с цел гарантиране на честен изборен процес. След среща с председателя на ЦИК Камелия Нейкова Гюров подчерта, че са необходими регулярни срещи и обмен на идеи за подобряване на организацията на вота.

„За да гарантираме честен изборен процес, трябва да работим в много добра координация и в регулярни срещи да обменяме идеи и начини за подобряване на случването на изборния процес“, заяви премиерът на брифинг, в който участва и Нейкова. Той отново подчерта, че провеждането на честни избори е основен приоритет на служебния кабинет.

Сред акцентите в разговора е било обучението на членовете на секционните избирателни комисии. По думите на Гюров има идеи как процесът да бъде надграден и тестван след самото обучение, така че да има сигурност, че членовете на СИК са достатъчно подготвени.

Премиерът посочи и организационен детайл, който според него има значение - въвеждането на стандартен формат на параваните, осигурявани централно за всички секции. Целта е да се гарантира еднакво ниво на защита на тайната на вота и да се предотвратят различни видове нарушения, произтичащи от използването на различни модели.

Гюров отбеляза още, че с ръководството на ЦИК са се обединили около позицията, че не бива да се подценяват и малките проблеми в малките секции.

От своя страна председателят на ЦИК Камелия Нейкова заяви, че Комисията вече е в активна подготовка за изборите. Разяснителната кампания ще започне в следващите дни, като усилията ще бъдат насочени към по-широко присъствие в социалните мрежи. „Дано този път имаме по-висока избирателна активност“, каза Нейкова и добави, че младите избиратели трябва да бъдат достигнати именно там, където прекарват най-много време.

Тя посочи, че вероятно още следващата седмица ще бъде представена повече информация за обучителния план за районните и секционните избирателни комисии.

ЦИК се подготвя за различни сценарии относно броя на секциите в чужбина. Според Нейкова Комисията и Министерството на външните работи ще положат максимални усилия, ако се стигне до ограничаване на секциите, да не се допусне хаос при гласуването. Тя уточни, че това ще засегне основно Турция, САЩ и Великобритания.

На 11 февруари президентът Илияна Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, според които в държавите извън ЕС могат да се образуват до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства. Ветото все още не е разгледано от Народното събрание.

Нейкова припомни, че видеонаблюдението при преброяването на гласовете е ангажимент на изпълнителната власт и вероятно ще се осъществява по досегашния модел - след края на изборния ден, при броенето и попълването на протоколите. Тя призова членовете на СИК стриктно да спазват инструкциите и да не допускат изключване на устройствата.

Предстои Министерският съвет да приеме и план-сметката за изборите, като по информация на ЦИК това се очаква в началото на следващата седмица.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com