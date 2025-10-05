Маркет линкс с данни искат ли българите избори
Дерибеите на Доган нямат шанс да влязат в парламента при нови
Дерибеите на Доган нямат шанс да влязат в парламента при нови
Кабинетът е на мястото си, а ПП приличат на СДС след Иван Костов
Частични избори има в "Слатина" и "Искър"
Пращат се неграмотни хора, роднини, приятели - да вземат някой лев, посочи Цеков за организацията на...
Да се приеме, че резултатът при това положение е "нула" е фикция, която не е предвидена в закона
Той коментира и празните чували с бюлетини, открити при повторното броене на изборните книжа в седем...
Експертите, които вчера бяха изслушани в Народното събрание, не са чувствали натиск
Основно се вземат гласове от моята партия. В момента се сваля прагът незаконно, за да влезе в НС едн...
Предложението беше подкрепено от 13 от членовете на комисията
Точката влезе като втора от дневния ред, което означава, че вещите лица трябва да дойдат
Извършени са закононарушения, липсват бюлетини, но тези нарушения не повлияват на изборния резултат
Според него има смущаващи неща в подхода, който са избрали от Конституционния съд
Възможно е да има разместване в Народното събрание, допуска шефката на ЦИК камелия Нейкова
До ревизията се стигна след поредица от жалби за честността на вота
Думите му са във връзка с коментари на Кирил Петков по провеждането на вота на 27 октомври
Какво е становището на конституционалистите
Предишните избори бяха касирани заради нарушения, опорочаващи истинността на вота
Изборите са на 16 март 2025 година
Депутатът впечатлява с визията си
Картината е много сходна на тази, която имаме в 51-вото Народно събрание, обясни Добромир Живков