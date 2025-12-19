Борислав Цеков бие тревога за голяма опасност на изборите

В навечерието на нов вот спорът за изборните правила отново излиза на преден план, а предупрежденията за риск от хаос зачестяват. Конституционалистът доц. Борислав Цеков настоява, че прибързаните решения могат да задълбочат кризата, вместо да я решат.

Риск от хаос и нужда от контрол

Цеков предупреди, че страната е изправена пред сериозен риск от хаос при предстоящите избори, ако в последния момент се посяга радикално на изборните правила. Според конституционалиста дебатът за изборния процес е силно политизиран и вместо да води към решение, задълбочава недоверието към вота.

По думите му единственият работещ път към честни и прозрачни избори минава през строг контрол и реално участие на наблюдатели и представители на партиите. Цеков подчерта, че всяко „рязко пипане“ в сегашната ситуация не само няма да реши проблемите, а ще произведе още по-голямо объркване и съмнения.

Машини, хартия и недоверието към технологиите

По темата за начина на гласуване Цеков защити балансирания модел с комбинация от машини и хартиени бюлетини. Той отбеляза, че машините могат да улесняват процеса, но преброяването трябва да остава ръчно, както е практиката в почти всички европейски държави. Според него пълното машинно гласуване е трудно за прилагане и именно затова никъде не се използва като единствен способ.

Конституционалистът се обяви критично и срещу идеята за въвеждане на скенери, като предупреди, че това ще доведе до нови разходи, последвани от нови дефекти и връщане към познатия сценарий на спор и хаос. По думите му всеобщото гласуване не може да бъде гарантирано само чрез един метод, а доверието се постига чрез съчетаване на различни инструменти и най-вече чрез контрол.

Очаквания към служебната власт и рискът пред вота

Цеков подчерта, че проблемите при ръчното преброяване не се решават с технологии, а с ясно разписани правила и реално присъствие на партийни застъпници, които да следят процеса. Според него в момента недоверието вече засяга и хартиения, и машинния вот, което прави задачата още по-деликатна. В този контекст той изрази надежда служебното правителство да положи усилия за максимална политическа неутралност, включително при избора на премиер, който да не е активно обвързан с партийни позиции.

Цеков посочи, че отговорността за този процес е на президента Румен Радев, макар и възможностите му да са ограничени от обстоятелствата. Според него, ако не бъде намерено разумно и балансирано решение, предстоящият вот рискува да се превърне не в изход от кризата, а в нов източник на съмнения и напрежение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com