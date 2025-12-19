Асен Василев хвърли Промяната в ново предизборно приключение

Докато консултациите при президента все още продължават и яснота за датата на предсрочни парламентарни избори няма, от „Продължаваме Промяната“ вече започнаха да подреждат изборния ден. В разпространено до медиите съобщение формацията обяви, че набира доброволци, които да бъдат гаранти за честността на бъдещия вот.

„След като направихме първата стъпка към това да живеем в нормална европейска държава – вредното управление на Борисов и Пеевски подаде оставка, идва следващата ключова крачка – да опазим изборите от безобразия“, заявяват от ПП. Според партията страната е изправена пред „исторически шанс“ да се „почисти България“ чрез демократични и честни избори, но само ако „всички се включат“.

Кампанията за набиране на доброволци върви под мотото „Ще стане по този начин“, като от формацията очевидно не изчакват нито края на президентските консултации, нито формалното насрочване на изборите, за да започнат подготовката.

Правителството подаде оставка още преди гласуването на вота на недоверие, а в петък, 12 декември, парламентът прие оставката на кабинета „Желязков“ със 227 гласа „за“, без нито един „против“ или „въздържал се“. Междувременно политическият процес продължава, а част от партиите вече действат така, сякаш изборният ден е въпрос не на решение, а на навик.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com